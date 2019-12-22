Рояль-анимация и шедевры мировой классики: концерт Алексея Ботвинова в Одессе прошел с аншлагом

Шедевры Чайковского, Рахманинова, Штрауса, Оффенбаха, Пуччини, Гуно, Сен-Санса, Гласса, Пьяццоллы создали волшебное настроение в канун праздников. Фортепианный концерт Алексея Ботвинова гармонично дополнили его коллеги – оперные певцы Алина Ворох (сопрано), Елена Вишневская (меццо), Олег Злакоман (тенор), музыканты Мирослава Которович (скрипка) и Александр Лысюк (виолончель).

А новшеством этого концерта стала визуализация, которая принесла сенсационный успех концертам Алексея Ботвинова во время проекта “Piano light show”. Специально для этого нового формата был создан абсолютно белый рояль. На него проецируется видеоряд с изображением падающего снега, грозового неба, морских закатов, космических абстракций и даже первого бала Наташи Ростовой. В сочетании с классической музыкой впечатление создается непередаваемое.

Gepostet von Maryna Zavgorodniuk am Sonntag, 22. Dezember 2019

Gepostet von Maryna Zavgorodniuk am Sonntag, 22. Dezember 2019

Gepostet von Maryna Zavgorodniuk am Sonntag, 22. Dezember 2019

Концерт в одесской филармонии прошел с аншлагом – за несколько дней до концерта билетов уже не было в продаже. В зале было множество дополнительных стульев: некоторые зрители сидели в проходах. Но все были воодушевлены музыкой маэстро и удивительным роялем-анимацией.

Фото, видео автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!