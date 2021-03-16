Роддома Одессы: сколько малышей появилось на свет за неделю?

Коллекция настенных картин и картинок в Одессе продолжает пополняться. Так, на Большой Арнаутской появился развеселый стрит-арт с изображением бравого солдата Швейка и других героев известного романа Ярослава Гашека.

«Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Так начинался челлендж* в новой социальной сети TikTok. В итоге семиклассница наглоталась таблеток и умерла. Распространение суицидальных фото- и видеороликов, «игры-вызовы» в соцсетях и мессенджерах приводят к трагедиям в реальной жизни. Жертвами становятся дети. Как цепляют юных пользователей, почему подростки участвуют в опасных флешмобах, как действовать родителям? «Одесская жизнь» разбиралась в этих вопросах.

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