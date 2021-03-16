Роддома Одессы: сколько малышей появилось на свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 178 младенцев, среди которых одна пара близнецов.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
По данным Одесского горсовета, новорожденные мальчики на прошлой неделе получили небольшое численное превосходство – на свет появились 90 маленьких одесситов и 88 юных одесситок.
Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 46 младенцев.
Сейчас прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.
Напомним, за первую неделю весны в городских роддомах Одессы появились на свет 219 младенцев.
Фото: muz4in.net