Робочий візит на Одещину: Зеленський відвідав дитячий садочок у Крижанівці

Сьогодні, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Як йдеться на сайті президента, глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми «Велике будівництво».

Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.

Зокрема, наразі відомо, що президент навідався до новозбудованого дитячого садочка у Крижанівці. Група у однакових футболках людей не дуже дружелюбно зустріла Зеленського.