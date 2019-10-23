Рятувальники знайшли загублених у тумані рибалок з Одещини

На Миколаївщині під час риболовлі у акваторії Чорного моря загубилися мешканці Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

Випадок трапився 15 жовтня в Березанському районі. Вочевидь чоловіки рибалили на човні та не могли вчасно повернутись на берег. Щільний туман оповив акваторію і вони не знали куди пливти.

Жителі Одещини викликали рятувальників, їх розшукував рятувальний катер UMS-600 22 ДПРЧ.

За годину після початку пошуків рибалки зателефонували та повідомили, що пристали до берега в районі сел Морське.

Рятувальники радять враховувати погодні умови та наслідки до яких це може призвести перед тим як вирушати в дорогу на автомобілі, або виходити на відкриту воду на човні. Ризик виникнення надзвичайних подій при таких умовах збільшується і може спричинити травмування або навіть загибель людей.

Нагадаємо, що густий туман в Одесі заблокував виліт та посадку літаків у аеропорту.

Фото: ua.wallpapers-fenix.eu