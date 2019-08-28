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Новости Одессы и Одесской области

Рятувальники Одещини розповіли, скільки людей потонуло у області з початку року

Рятувальники Одещини розповіли, скільки людей потонуло у області з початку року

У ДСНС закликають бути вкрай обережними під час відпочинку на воді

З початку 2019 року на водоймах Одещини потонуло 39 людей, з них 5 дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

Рятувальники закликають бути вкрай обережними під час відпочинку на воді та суворо дотримуватися правил безпеки:

  • Купатися можна лише на спеціально обладнаних для цього пляжах. Якщо такого поблизу немає, варто обрати безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном;
  • Варто бути вкрай обережними під час купання у ставках, на невеличких озерах;
  • Не варто пірнати у незнайомих місцях;
  • Під час шторму заборонено заходити у воду;
  • Запливати далеко від берега – небезпечно для здоров’я;
  • Не варто плавати наодинці, особливо якщо людина не впевнена у своїх силах;
  • У стані алкогольного сп’яніння заходити у воду заборонено;
  • Перебуваючи у воді, не варто наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
  • Дітям можна наближатися до води тільки під наглядом дорослих, а плавати лише на глибині, що не перевищує росту дитини;
  • Потрібно постійно стежити за поведінкою дітей біля води.

Фото: pravda.if.ua

 

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