Рятувальники Одещини розповіли, скільки людей потонуло у області з початку року

У ДСНС закликають бути вкрай обережними під час відпочинку на воді

З початку 2019 року на водоймах Одещини потонуло 39 людей, з них 5 дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

Рятувальники закликають бути вкрай обережними під час відпочинку на воді та суворо дотримуватися правил безпеки:

Купатися можна лише на спеціально обладнаних для цього пляжах. Якщо такого поблизу немає, варто обрати безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном;

Варто бути вкрай обережними під час купання у ставках, на невеличких озерах;

Не варто пірнати у незнайомих місцях;

Під час шторму заборонено заходити у воду;

Запливати далеко від берега – небезпечно для здоров’я;

Не варто плавати наодинці, особливо якщо людина не впевнена у своїх силах;

У стані алкогольного сп’яніння заходити у воду заборонено;

Перебуваючи у воді, не варто наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;

Дітям можна наближатися до води тільки під наглядом дорослих, а плавати лише на глибині, що не перевищує росту дитини;

Потрібно постійно стежити за поведінкою дітей біля води.

Фото: pravda.if.ua