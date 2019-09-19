С блэкджеком и торговыми плюшками: близ Одессы с нуля возведут новый город?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил построить новый курортный город в Одесской области.

Об этом глава государства заявил на ежегодном инновационно-экономическом форуме Ялтинской европейской стратегии.

– Один из проектов нашей команды — строительство нового курорта на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля, — рассказал Президент Украины.

Во время выступления Зеленского демонстрировалась презентация, из которой стало понятно, что новый курортный город планируется построить в Одесской области. А информация о «новом городе» предназначалась для привлечения к проекту потенциальных инвесторов.

Его фишкой станет легальная игровая зона. Есть предложение сделать город своего рода Лас-Вегасом. Кроме того, в планах – открыть там территорию свободной торговли.

Фото: ofir-tours.com.ua