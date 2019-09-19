fbpx

Новости Одессы и Одесской области

С блэкджеком и торговыми плюшками: близ Одессы с нуля возведут новый город?

С блэкджеком и торговыми плюшками: близ Одессы с нуля возведут новый город?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил построить новый курортный город в Одесской области.

Об этом глава государства заявил на ежегодном инновационно-экономическом форуме Ялтинской европейской стратегии.

– Один из проектов нашей команды — строительство нового курорта на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля, — рассказал Президент Украины.

Во время выступления Зеленского демонстрировалась презентация, из которой стало понятно, что новый курортный город планируется построить в Одесской области. А информация о «новом городе» предназначалась для привлечения к проекту потенциальных инвесторов.

Его фишкой станет легальная игровая зона. Есть предложение сделать город своего рода Лас-Вегасом. Кроме того, в планах – открыть там территорию свободной торговли.

Фото: ofir-tours.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить