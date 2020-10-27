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Результаты выборов в Одесской области: какие партии победили в Таировской ОТГ

Результаты выборов в Одесской области: какие партии победили в Таировской ОТГ

В Таировской объединенной территориальной громаде (ОТГ) под Одессой подвели предварительные итоги выборов. 

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В результате в совет Таировской ОТГ проходят преставители шести партий, пишет “Без цензуры“.

На первом месте ВО «Батькивщина» – 1156 голосов. Также проходят «Слуга народа» – 1084, ОПЗЖ – 1067, «За майбутне» – 651, «Европейская солидарность» – 525, «Перемога Пальчевского» – 349.

Партия Геннадия Труханова “Доверяй делам”, Морская партия Кивалова, Наш край, Сила и Честь и другие необходимый пятипроцентный барьер не преодолели.

В состав Таировской ОТГ входят пгт Таирово, жилмассив «Радужный», поселки Сухой Лиман и Совиньон и другие населенные пункты.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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