Результаты выборов в Одесской области: какие партии победили в Таировской ОТГ

В Таировской объединенной территориальной громаде (ОТГ) под Одессой подвели предварительные итоги выборов.
В результате в совет Таировской ОТГ проходят преставители шести партий, пишет “Без цензуры“.
На первом месте ВО «Батькивщина» – 1156 голосов. Также проходят «Слуга народа» – 1084, ОПЗЖ – 1067, «За майбутне» – 651, «Европейская солидарность» – 525, «Перемога Пальчевского» – 349.
Партия Геннадия Труханова “Доверяй делам”, Морская партия Кивалова, Наш край, Сила и Честь и другие необходимый пятипроцентный барьер не преодолели.
В состав Таировской ОТГ входят пгт Таирово, жилмассив «Радужный», поселки Сухой Лиман и Совиньон и другие населенные пункты.