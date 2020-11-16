Новости Одессы и Одесской области

Результаты выборов: появились предварительные данные по Одессе и еще шести городам

Результаты выборов: появились предварительные данные по Одессе и еще шести городам

В Украине в воскресенье, 15 ноября, состоялось повторное голосование на выборах мэров. Их выбирали там, где 25 октября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. 

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По данным экзит-пола, в Одессе мэром может остаться действующий городской голова Геннадий Труханов.

Рассказываем, каковы данные экзит-полов в других городах Украины, где состоялся второй тур выборов. НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ.

Каменец-Подольский

Согласно данным экзит-пола исследовательской компании “Ю.С.С.”, во втором туре выборов мэра в Каменце-Подольском Хмельницкой области побеждает кандидат от ВО “Свобода” Михаил Поситко с 62,2% голосов. Его конкурент, самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 36,8% голосов.

Херсон

По данным экзит-пола ОО “НТЖ”, во втором туре выборов мэра с 67,03% голосов побеждает нардеп Игорь Колыхаев. Его оппонент, самовыдвижнец Владимир Сальдо получил 32,97%. Социологическое исследование проводилось на выходах из избирательных участков ОО “НТЖ”. Погрешность 3%. Общее число опрошенных – 9782 человека.

Луцк

В Луцке во время второго тура выборов городского головы  нынешний мэр Николай Романюк (“БПП “Солидарность”) получил 56,5% голосов избирателей, а кандидат от партии “УКРОП”, председатель правления фонда экс-председателя Одесской ОГА Игоря Палицы “Новый Луцк” Александр Товстенюк – 43,5%. Таковы данные независимого экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Сумы

В Сумах,по предварительным данным, лидирует кандидат от “Батькивщины”,действующий мэр Александр Лысенко, который получает 61% голосов. Его конкурент Вадим Акперов, кандидат от ЕС, набирает менее 40% голосов.

Краматорск

Краматорская городская территориальная избирательная комиссия (Донецкая область) уже утвердила итоговый протокол по выборам городского головы. По итогам голосования победу одержал Александр Гончаренко. За него проголосовало 18686 избирателей или 57,85%. За Андрея Панкова проголосовало 13070 избирателей. Таким образом, Александр Гончаренко становится городским головой Краматорска.

 

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