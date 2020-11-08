Результаты выборов: ЦИК признала избранными еще двух мэров в Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала результаты голосования на выборах мэров Татарбунар и Раздельной Одесской области.

В обоих городах на новый срок переизбрали действующих мэров, сообщается на сайте ЦИК.

В Раздельной переизбрали Валерия Шовкалюка, который баллотировался от партии Геннадия Труханова “Доверяй делам”.

В Татарбунарах мэром снова стал Андрей Глущенко, который баллотировался как самовыдвиженец.

Напомним, второй тур выборов мэра Одессы состоится уже через неделю – в воскресенье, 15 ноября.