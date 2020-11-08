Результаты выборов: ЦИК признала избранными еще двух мэров в Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала результаты голосования на выборах мэров Татарбунар и Раздельной Одесской области.
В обоих городах на новый срок переизбрали действующих мэров, сообщается на сайте ЦИК.
В Раздельной переизбрали Валерия Шовкалюка, который баллотировался от партии Геннадия Труханова “Доверяй делам”.
В Татарбунарах мэром снова стал Андрей Глущенко, который баллотировался как самовыдвиженец.
Напомним, второй тур выборов мэра Одессы состоится уже через неделю – в воскресенье, 15 ноября.