Результаты местных выборов: в ЦИК назвали фамилии новых мэров еще трех городов Одесской области

Одесские выборы в местные органы власти в этом году — просто кладезь скандалов и нарушений. Впервые на памяти одесситов голоса не могут подсчитать уже вторую неделю. До сих пор нет официальных итогов по большинству громад, во многих крупных городах и в самой Одессе. Вместе с тем почти ежедневно появляется информация из территориальных комиссий об очередных задержках, пересчете голосов. Не молчат и правоохранители: они заявляют о саботаже и многочисленных нарушениях, что, в конечном итоге, может привести к отмене результатов выборов-2020. «Одесская жизнь» попыталась разобраться в перипетиях.

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