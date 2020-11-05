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Результаты местных выборов: в ЦИК назвали фамилии новых мэров еще трех городов Одесской области

Результаты местных выборов: в ЦИК назвали фамилии новых мэров еще трех городов Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты голосования на выборах мэров еще трех городов Одесской области. 

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Об этом сказано на сайте ЦИК.

В частности, мэром Южного вновь стал Владимир Новацкий (1957 г.р.), который выдвигался от партии “Слуга народа”.

Беляевку еще раз возглавит Михаил Бухтияров (1958 г.р.), также баллотировался от “Слуги народа”.

Мэром Кодымы избрали фермера, самовыдвиженца Сергея Лупашко (1965 г.р.).

Ранее в ЦИК назвали фамилии новоизбранных мэров еще семи городов Одесской области.

А второй тур выборов мэра Одессы назначили на 15 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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