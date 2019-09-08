Режиссер украинского фильма получил приз Венецианского кинофестиваля

В секции “Горизонты” победила кинолента “Атлантис” режиссера из Украины Валентина Васяновича.
Об этом сообщает УНН.
Церемония награждения 76-го Венецианского кинофестиваля состоялась на острове Лидо. Ее провели во Дворце кино, где вручили приз украинцу.
Накануне “Атлантис” презентовали в рамках трансляции мировых премьер. Киноленту выбрали из 20 работ, которые соревновались за приз в специальной конкурсной программе.
Как отметил автор фильма, его детище – о последствиях боевых действий на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее. Главная тема – экологическая катастрофа на Донбассе. Кинолента до глубины души впечатлила жюри конкурса, ее показ на фестивале произвел настоящий фурор.
Фото: fakty.ua, thebabel.com.ua
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