Режиссер украинского фильма получил приз Венецианского кинофестиваля

В секции “Горизонты” победила кинолента “Атлантис” режиссера из Украины Валентина Васяновича.

Об этом сообщает УНН.

Церемония награждения 76-го Венецианского кинофестиваля состоялась на острове Лидо. Ее провели во Дворце кино, где вручили приз украинцу.

Накануне “Атлантис” презентовали в рамках трансляции мировых премьер. Киноленту выбрали из 20 работ, которые соревновались за приз в специальной конкурсной программе.

Как отметил автор фильма, его детище – о последствиях боевых действий на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее. Главная тема – экологическая катастрофа на Донбассе. Кинолента до глубины души впечатлила жюри конкурса, ее показ на фестивале произвел настоящий фурор.

Фото: fakty.ua, thebabel.com.ua