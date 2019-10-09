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Новости Одессы и Одесской области

Решение об увольнении Ройтбурда было принято без оснований – Минкульт

Решение об увольнении Ройтбурда было принято без оснований – Минкульт

Художник обжалует решение облсовета в Приморском районном суде Одессы.

Как сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, ведомство проанализировало ситуацию вокруг расторжения контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом на основании решения Одесского областного совета.

«Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным», – говорится в сообщении Минкульта.

В министерстве считают, что это может стать основанием для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке.

Подробнее с юридическим заключением министерства можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поручил юристам проанализировать решение Одесского облсовета об увольнении А. Ройтбурда и выяснить, какие были юридические основания для устранения известного художника из занимаемой им должности.

4 сентября Одесский областной совет решил расторгнуть досрочно договор с А. Ройтбурдом. За его освобождение проголосовал 51 депутат.

Фото: Facebook Александра Ройтбурда

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