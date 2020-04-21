Репортери без кордонів: Україна посіла 96 місце у Всесвітньому індексі свободи преси

Найкраща ситуація зі свободою преси в Норвегії, Фінляндії та Данії.

Про це йдеться у рейтингу організації “Репортери без кордонів“.

У 2019 році Україна посідала 102 місце.

– Україна має різноманітний медіа-ландшафт. Її влада прийняла ряд довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, включаючи закон про прозорість власності ЗМІ. Однак ці здобутки неміцні. «Інформаційна війна» з Росією спричинила негативні наслідки, які включають заборони на російські ЗМІ та соціальні медіа, чорний список іноземних журналістів та судові зради, – йдеться у поясненні стосовно українських ЗМІ.

Фото: УНІАН

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