Репортери без кордонів: Україна посіла 96 місце у Всесвітньому індексі свободи преси

Найкраща ситуація зі свободою преси в Норвегії, Фінляндії та Данії.
Про це йдеться у рейтингу організації “Репортери без кордонів“.
У 2019 році Україна посідала 102 місце.
– Україна має різноманітний медіа-ландшафт. Її влада прийняла ряд довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, включаючи закон про прозорість власності ЗМІ. Однак ці здобутки неміцні. «Інформаційна війна» з Росією спричинила негативні наслідки, які включають заборони на російські ЗМІ та соціальні медіа, чорний список іноземних журналістів та судові зради, – йдеться у поясненні стосовно українських ЗМІ.
Фото: УНІАН