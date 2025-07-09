Ключевые моменты:
- Часть Одессы в среду, 9 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» сообщает адреса отключений 9 июля.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Абрикосовая, 4 — 105а,
- Ахматовой, 1-32к,
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Дачная, 4/2, 3а-30В,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Эдуардса Бориса, 28-40В,
- Костанди, 21-43,
- Хрустальная, 1,
- Лигинская,
- Львовская, 7а-58,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,
- Сумская, 1-31,
- Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б,
- Елочная, 2-58,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й, 2-й Равенства,
- переулок 2-й Дачный, 1-9,
- переулок 2-й, 3-й Украинский,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Делоне Сони, 3-22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 2-10в,
- переулок Новоукраинский 2,17-31,
- переулок Ровный, 1-11б,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Майский, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8 /КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3
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Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Алексея Вадатурского, 79-131,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. Гранатный, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Четверти, 37-58а,
- Агрономическая,
- Беляевская, 1-9,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 12б,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Михновского Николая,
- Болобочана, 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- Палия Семена, 126/1, 130, 126, 134,
- Сахарова Академика, 24,26,30,
- Светлая, 1,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13а,
- Четвертая, 33-Г,33Б,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерской, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- пер. Оранжерейный, 1-32,
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- просп. Владимира Великого князя, 140-156.