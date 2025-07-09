Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в среду, 9 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» сообщает адреса отключений 9 июля.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Абрикосовая, 4 — 105а,
  • Ахматовой, 1-32к,
  • Бурлюка Давида, 8-30,
  • Дачная, 4/2, 3а-30В,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Эдуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанди, 21-43,
  • Хрустальная, 1, 
  • Лигинская,
  • Львовская, 7а-58,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства,
  • Сумская, 1-31,
  • Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б,
  • Елочная, 2-58,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й, 2-й Равенства,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Делоне Сони, 3-22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 2-10в,
  • переулок Новоукраинский 2,17-31,
  • переулок Ровный, 1-11б,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Майский, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8 /КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3
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Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Алексея Вадатурского, 79-131,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  •  Четверти, 37-58а,
  • Агрономическая,
  • Беляевская, 1-9,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Круговая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Михновского Николая,
  • Болобочана, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Палия Семена, 126/1, 130, 126, 134,
  • Сахарова Академика, 24,26,30,
  • Светлая, 1,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Четвертая, 33-Г,33Б,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Мастерской, 1-11,
  • пер. Новый, 1-14а,
  • пер. Оранжерейный, 1-32,
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • просп. Владимира Великого князя, 140-156. 

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