Отключения света

Ключевые моменты

  • В пятницу, 27 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Северного и Центрального РЭС остались без света;
  • Опубликован список домов, где запланировано отключение.

Центральный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17-92,
  • Гранитная, 5-134А,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Северная, 14,
  • Складская, 21,
  • Солнечная, 7/9, 10,
  • Чумацкая, 7,41,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. Высокий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25,
  • пер. Северный, 14,
  • пер. Светлый, 3-8, 11, 13а, 14,
  • пер. Товарный, 5-11.

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Северный РЭС

Работы до 11:00:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Фаховая,
  • Бондарная, 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Вячеслава Кириллова, 1-40,
  • Викандера и Ларсена,
  • Вячеслава Кириллова, 42,
  • Главная, 1-33,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая 1-32,
  • Долинская,13-33/1,
  • Жевахова, 17-94,
  • ул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Болобочана, 4а,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Рыночная, 7,
  • Флотская, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • пер. Технарский, пер. Арковый,
  • пер. Паркетный, пер. Корковый,
  • пер. Кодымский, пер. Анкерный,
  • пер. Бейтельсбахера,
  • пер. Мебельный,
  • пер. Волтона,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. Андрийца Олега, 1, 3, 6,7,
  • пер. Асеева,
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
  • пер. Дихтиевского Виктора, 1-22,
  • пер. Кавказский, 1-8,
  • пер. Киселева Игоря, 1-33,
  • пер. Кифоренко Бориса, 2-35,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Пресича Александра, 2-26,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок Стороженко, 2-10,
  • переулок Терещенко Владимира, 7, 13А,
  • спуск Скаржинского, 1-11. 

Работы до 20:00:

  • 2-я линия на ЖМ, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Бувалкина Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Звонкая, 9-32,
  • Донецкая,
  • Закарпатская, 28/а-72, 209,
  • Капитана Кузнецова, 3-13,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица, Февральская, 35-59,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Матросская, 2,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Академика Сахарова, 48, 46
  • Тепличная, 3/Б,4а,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • Черноморского Казачества, 88-100б,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • переулок Навигационный, 13-19,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • переулок Шахтинский, 25-46,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27.

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