Ключевые моменты
- В пятницу, 27 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Северного и Центрального РЭС остались без света;
- Опубликован список домов, где запланировано отключение.
Центральный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17-92,
- Гранитная, 5-134А,
- Запорожская, 20-32а,
- Северная, 14,
- Складская, 21,
- Солнечная, 7/9, 10,
- Чумацкая, 7,41,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- пер. Высокий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25,
- пер. Северный, 14,
- пер. Светлый, 3-8, 11, 13а, 14,
- пер. Товарный, 5-11.
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Северный РЭС
Работы до 11:00:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная, 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Вячеслава Кириллова, 1-40,
- Викандера и Ларсена,
- Вячеслава Кириллова, 42,
- Главная, 1-33,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая 1-32,
- Долинская,13-33/1,
- Жевахова, 17-94,
- ул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Болобочана, 4а,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Рыночная, 7,
- Флотская, 3-29,
- пл. Волова, 2-29,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- пер. Технарский, пер. Арковый,
- пер. Паркетный, пер. Корковый,
- пер. Кодымский, пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. Андрийца Олега, 1, 3, 6,7,
- пер. Асеева,
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
- пер. Дихтиевского Виктора, 1-22,
- пер. Кавказский, 1-8,
- пер. Киселева Игоря, 1-33,
- пер. Кифоренко Бориса, 2-35,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Пресича Александра, 2-26,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Стороженко, 2-10,
- переулок Терещенко Владимира, 7, 13А,
- спуск Скаржинского, 1-11.
Работы до 20:00:
- 2-я линия на ЖМ, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Бувалкина Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Главная, 24-33,
- Горбистая, 5-15,
- Звонкая, 9-32,
- Донецкая,
- Закарпатская, 28/а-72, 209,
- Капитана Кузнецова, 3-13,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица, Февральская, 35-59,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Матросская, 2,
- Болобочана, 19,19а,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Академика Сахарова, 48, 46
- Тепличная, 3/Б,4а,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого,
- Черноморского Казачества, 88-100б,
- переулок Кавказский, 1-8,
- пер. Квантовый, 1-27,
- переулок Навигационный, 13-19,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- переулок Шахтинский, 25-46,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27.