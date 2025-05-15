Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13,
- пер. Шахтинский, 25-46.
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Работы до 19.00:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Кошица, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Л.Украинки, 10-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- Наклонная. 1-174,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Мариупольская, 23-68,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Кап.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Большая Садовая, 1-52,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- Южная дор, 1-73,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 20.00:
- 28-й бригады, 2-27,
- пр. Князя В.Великого, 114-159.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Бахчева, 1-36,
- Санитарная, 1-37,
- Дальницкое шоссе, 3-159,
- Нескучная, 1-12,
- Тираспольское шоссе, 31-219,
- Тираспольская, 28,
- пер. 1й Восточный, 2-18,
- Горизонтальная, 1-50,
- Северная, 12-188,
- Аэродромная, 1,
- Запорожская, 2-21,
- Сосюры, 1-75,
- Магистральная, 33-122,
- Олешковская, 1-62,
- Солнечная, 4,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-110,
- пер. 1-6й Лазурный, 1-14,
- пер. Проточный, 1-15,
- Братская, 1-14,
- Маковая, 1-78,
- пер. 1-4й Амурский, 1-21,
- пер. Маковый, 2-12,
- Ученическая, 1-55,
- Острожская, 1-63,
- Прохоровская, 51-61,
- 2-а Ползунова, 1-16,
- Дунайская, 1-36,
- Измаильская, 1-25,
- Курганная, 1-20,
- Миндальная, 4,
- Белинского, 3-29,
- Озерная, 1-13,
- Аркаса, 47-164,
- Патриотическая, 45-160,
- пер. Кинбурнский, 3-9,
- Ангарская, 1-37,
- Лещенко, 2-107,
- Героев Змеиного, 48-153,
- переулок Черновицкий, 1-20,
- переулок Северный, 33-47,
- переулок Хотинский, 12а,19,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31,
- Черкасская, 1-28,
- Б.Хмельницкого, 23-66,
- Локальная, 1-15.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Ш.Аэродром, 1,2,
- Небесной Сотни, 6-10.