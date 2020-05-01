Ремонтируемый проспект на Таирова в Одессе частично открыли для проезда (фото)

Проспект Небесной Сотни запланировали отремонтировать в несколько этапов.
Так, сейчас рабочие приступили ко второму этапу, который продлится до 10 июня.
Там меняют отрезок асфальта в районе трамвайных путей.
Движение было полностью перекрыто.
А на днях на пересечении проспекта с ул. Линия 13-го трамвая частично сделали открытым проезд.
Об этом сообщает УСИ.
На перекрестке обеспечили регулирование дорожного движения.
Напомним, с 11 апреля на проспекте Небесной Сотни изменился порядок движения.
Фото: УСИ