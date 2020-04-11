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Новости Одессы и Одесской области

Как ездить по проспекту Небесной Сотни в Одессе во время ремонта: измененная схема

Как ездить по проспекту Небесной Сотни в Одессе во время ремонта: измененная схема

С 11 апреля изменился порядок движения на проспекте Небесной Сотни в Киевском районе Одессы.

Там продолжается капитальный ремонт. Рабочие приступили ко второму этапу ремонтных работ на пересечении с Школьным аэродромом.

В связи с этим перекрыли часть перекрестка в направлении от ул. Левитана, по проспекту Небесной Сотни до ул. Инглези.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Для троллейбуса №12 действует такая схема движения:

– в направлении движения к пл. Л. Толстого – от ул. Архитекторской (конечная остановка), по ул. Ак. Королева, на ул. Инглези, ул. Космонавта Комарова и далее по маршруту;
– в направлении движения от Заставы 1 – до ул. Архитекторской по существующему маршруту.

Маршрутки №№ 121, 145, 149, 191, 214 будут курсировать от остановки «Центр» до остановки «Экспострой» в прямом и обратном направлениях.

Трамвай №13 временно ходить не будет, так как работы предполагают и ремонт трамвайных путей.

Откорректированная схема движения общественного транспорта рассчитана на период до конца ремонта, который должен завершиться 10 июня.

Фото: trassae95.com, пресс-служба мэрии

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