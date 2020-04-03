Ремонт недели: в Одесской области в карантин чинят дороги

В нашем регионе начали ремонтировать дороги. Работы идут сразу в нескольких районах области: в Арцизском, Измаильском, Лиманском, Любашевском и Татарбунарском. Ремонт начали в рамках президентского проекта «Большая стройка».

Карантин из-за коронавируса не стал помехой реализации проекта «Большая стройка» в Одесской области. Работы в разгаре. Так, ремонтируют:

— О161320 Г-55 Доброслав — обход г. Одесса. Общая протяженность — 15,39 км. Работы начались 2 марта. Грейдер приступил к устройству обочины и кюветов.

— О160202 Арциз — Виноградовка — Спасское. Общая протяженность — 15,48 км. На дороге работает грейдер: расширяется дорожное полотно, устраиваются обочины и кюветы.

— О162405 Белолесье — Приморское — Расейка. Общая протяженность — 11,1 км. Обустраиваются съезды и обочины.

— О162132 М-05 Саврань — Бакша — Заплази — Любашевка. Общая протяженность — 10,16 км. Дорожники обустраивают обочины, съезды и заезды, устанавливают знаки, организуют разметку на отремонтированных участках.

— Капитальный ремонт дороги и тротуара по улице Кутузова, г. Измаил. По проекту планируется сделать участок от улицы Героев Сталинграда до Кутузовского парка.

Также, видимо скоро начнется строительство и реконструкция трассы на участке «Одесса — Николаев — Херсон». Кабинет Министров утвердил порядок использования средств.

Фото: biz.liga.net

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