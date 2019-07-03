Ремонт газопровода на Фонтане: где сегодня отключат газ?

Как и кому нужно переоформить субсидию на газ С прошлого года вступили в силу новые правила начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Из-за изменений некоторые семьи должны будут заново подавать заявления на госпомощь и декларации о доходах. Как и кому нужно переоформить субсидию на газ, рассказали нам представители «Одессагаз — Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Субсидия на газ: как переоформить помощь в неотопительный сезон Повышение тарифов на газ, а вместе с ним и на все виды коммунальных услуг больно ударило по кошелькам одесситов. Малообеспеченные слои населения это задело меньше: всем нуждающимся государство выделяет субсидию, которая минимизирует затраты на газ и другие виды коммунальных услуг. Кроме того, есть возможность оформить государственную помощь и на летний период. Как сейчас оформить субсидию на газ нам пояснили в «Одессагаз-Поставке». ПОДРОБНЕЕ

Как проверить качество газа? «Чайник закипает полчаса», «Чтобы сварить кастрюлю борща, тратится кубометр газа» – подобные жалобы украинцев на качество природного газа можно найти в соцсетях. Особенно много их стало в прошлом году, когда цена на газ поднялась, а закипающий часами чайник стал серьезной обузой для кошелька. Разобраться в вопросе качества поставляемого природного газа нам помогли специалисты компании ООО «Одессагаз — Поставка». ПОДРОБНЕЕ