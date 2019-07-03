Ремонт газопровода на Фонтане: где сегодня отключат газ?

Некоторым одесситам сегодня отключат газоснабжение в связи с ремонтом газопровода по улице Маршала Говорова.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
С 10:00 до 17:30 5 будут отключены потребители по следующим адресам:
- Адмиральский пр-т., 33а;
- ул. П. Шклярука, 4;
- ул. Палубная, 9/2, 9/4;
- ул. Мачтовая, 24;
- ул. Новаторов, 5а;
- ул. И. Франко, 55;
- ул. Судостроительная, 1;
- Фонтанская дорога, 33;
- ул. Тополева, 7;
- ул. Солнечная, 5;
- Светлый переулок, 3/5;
- Французский бульвар, 52.
Фото: Pixabay
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