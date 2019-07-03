fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Ремонт газопровода на Фонтане: где сегодня отключат газ?

Ремонт газопровода на Фонтане: где сегодня отключат газ?

Некоторым одесситам сегодня отключат газоснабжение в связи с ремонтом газопровода по улице Маршала Говорова.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

С 10:00 до 17:30 5 будут отключены потребители по следующим адресам:

  •        Адмиральский пр-т., 33а;
  •        ул. П. Шклярука, 4;
  •        ул. Палубная, 9/2, 9/4;
  •        ул. Мачтовая, 24;
  •        ул. Новаторов, 5а;
  •        ул. И. Франко, 55;
  •        ул. Судостроительная, 1;
  •        Фонтанская дорога, 33;
  •        ул. Тополева, 7;
  •        ул. Солнечная, 5;
  •        Светлый переулок, 3/5;
  •        Французский бульвар, 52.

Фото: Pixabay

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Как и кому нужно переоформить субсидию на газ

    Как и кому нужно переоформить субсидию на газ

    С прошлого года вступили в силу новые правила начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Из-за изменений некоторые семьи должны будут заново подавать заявления на госпомощь и декларации о доходах. Как и кому нужно переоформить субсидию на газ, рассказали нам представители «Одессагаз — Поставка».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Субсидия на газ: как переоформить помощь в неотопительный сезон

    Субсидия на газ: как переоформить помощь в неотопительный сезон

    Повышение тарифов на газ, а вместе с ним и на все виды коммунальных услуг больно ударило по кошелькам одесситов. Малообеспеченные слои населения это задело меньше: всем нуждающимся государство выделяет субсидию, которая минимизирует затраты на газ и другие виды коммунальных услуг. Кроме того, есть возможность оформить государственную помощь и на летний период. Как сейчас оформить субсидию на газ нам пояснили в «Одессагаз-Поставке».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как проверить качество газа?

    Как проверить качество газа?

    «Чайник закипает полчаса», «Чтобы сварить кастрюлю борща, тратится кубометр газа» – подобные жалобы украинцев на качество природного газа можно найти в соцсетях. Особенно много их стало в прошлом году, когда цена на газ поднялась, а закипающий часами чайник стал серьезной обузой для кошелька. Разобраться в вопросе качества поставляемого природного газа нам помогли специалисты компании ООО «Одессагаз — Поставка».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Все, что вы хотели знать об оплате газа при снятом счетчике

    Все, что вы хотели знать об оплате газа при снятом счетчике

    У читателей «Одесской Жизни» накопилось немало вопросов относительно правил, норм и условий газоснабжения в нашем городе. Мы собрали самые актуальные из них. Об отношениях потребителей с поставщиками голубого топлива нам рассказали сотрудники «Одессагаз-Поставка».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Теперь с учетом доставки: сколько одесситы будут платить за газ по итогам мая и июня?

    Теперь с учетом доставки: сколько одесситы будут платить за газ по итогам мая и июня?

    Цены на «голубое топливо» для населения снова изменяются. Теперь в каждом регионе будет свой тариф, учитывающий стоимость транспортировки.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить