Ремонт дорог в Одессе: на каких участках могут возникнуть трудности для автомобилистов 12 мая

В Приморском районе Одессы в среду, 12 мая продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Также стартовал ремонт тротуаров на Приморском бульваре.
Текущий ремонт запланирован на:
– ул. Старопортофранковской;
– ул. Екатерининской.
Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
– ул. Строганова;
– ул. Маршала Бабаджаняна;
– ул. Дальницкой.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
– ул. Академика Королева;
– ул. Дмитрия Донского;
– ул. Чубаевской;
– Фонтанской дороге.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:
– Николаевская дорога;
– ул. Крымская;
– ул. Давида Ойстраха.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.