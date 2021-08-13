Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 13 августа

Сегодня, в пятницу, 13 августа, в трех районах Одессы продолжится ремонт дорог.
Как информирует управление дорожного хозяйства Одесского городского совета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Ведутся подготовительные работы по капитальному ремонту тротуара по ул. Пастера,15.
В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на:
- ул. Нескучной;
- ул. Житомирской.
В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию Одесской общеобразовательной школы № 44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Фото: Odessit