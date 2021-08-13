Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 13 августа

Одесский кинофестиваль-2021: когда и какие улицы перекроют – схемы проезда С 14 по 21 августа в Одессе состоится XІІ Международный кинофестиваль. В этой связи в городе будут временно перекрыты участки некоторых улиц и изменено движение транспорта, информирует пресс-служба одесской мэрии. ПОДРОБНЕЕ