Ремонт дорог в Одессе: какие улицы будут «чинить» 3-4 мая

Сегодня, в понедельник, 3 мая, а также завтра, 4 мая, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт на ряде улиц во всех районах города.
По данным Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Ведется капремонт ул. Преображенской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на ул. Маршала Малиновского.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Краснова;
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет идти по таким улицам:
- Балтская дорога;
- ул. Балковская.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.