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Ремонт дорог в Одессе: какие улицы будут «чинить» 3-4 мая

Ремонт дорог в Одессе: какие улицы будут «чинить» 3-4 мая

Сегодня, в понедельник, 3 мая, а также завтра, 4 мая, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт на ряде улиц во всех районах города.

По данным Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Ведется капремонт ул. Преображенской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на ул. Маршала Малиновского.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

  • ул. Краснова;
  • пл. Толбухина.

В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет идти по таким улицам:

  • Балтская дорога;
  • ул. Балковская.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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