Ремонт дорог в Одессе: какие улицы будут «чинить» 3-4 мая

Одесские депутаты не поддержали идею назвать улицу в честь умершего краеведа Депутаты Одесского городского совета не поддержали предложение своего коллеги – депутата Виталия Саутенкова присвоить одной из улиц города имя скончавшегося в марте этого года известного одесского историка и краеведа Почетного гражданина Одессы Олега Губаря. ПОДРОБНЕЕ

Участок Екатерининской у одесского Привоза: авто спешат, торговля бурлит (фото) Открытый недавно для проезда квартал одесской улицы Екатерининской между Пантелеймоновской и Новощепным рядом вернулся к своей прежней жизни: он привычно забурлил по полной, ну а торговля здесь и не останавливалась. ПОДРОБНЕЕ