Ремонт дорог в Одессе: какие адреса объезжать 3 ноября

3 ноября 2021 года в Одессе продолжает текущий ремонт дорог и тротуаров.

Приморский район

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, ведутся работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56, ул. Троицкой, 49/51 и ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта).

Малиновский район

В Малиновском районе укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31. Ведутся подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонту тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.

Киевский район

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. А. Невского, 45 и ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, а также ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Продолжается капитальный ремонт на ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни) и ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова), а также ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге).

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.