Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 21 апреля?

Сегодня, в среду, 21 апреля, в Одессе запланированы дорожные работы на более чем 1- улицах в разных районах города.
По сообщению Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на:
- ул. Веры Инбер.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Академика Филатова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- Фонтанской дороге;
- ул. Академика Королева;
- пер. Макаренко/пер. Дачном;
- ул. Ромашковой.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по таким улицам:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Ядова;
- пер. Газовый.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как обстоят дела с ремонтом Алексеевского сквера.
Фото: avtonovosti