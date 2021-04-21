Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 21 апреля?

Одесский Алексеевский сквер: благоустройство в разгаре (фоторепортаж) Старичок Алексеевский сквер на Молдаванке на сегодняшний день пребывает в разгаре благоустройства. Главное: к скверу уже снова можно подъехать на трамвае 12-го маршрута – по новым рельсам. ПОДРОБНЕЕ