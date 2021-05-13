Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог во всех районах города.

По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского, а также ремонт тротуаров на Приморском бульваре.

Текущий ремонт запланирован на ул. Старопортофранковской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:

ул. Генерала Петрова;

ул. Головковской;

ул. Картамышевской;

ул. Маршала Бабаджаняна;

ул. Дальницкой.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

ул. Чубаевской;

Фонтанской дороге.

В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:

ул. Крымская;

ул. Давида Ойстраха.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Фокус