Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог во всех районах города.
По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского, а также ремонт тротуаров на Приморском бульваре.
Текущий ремонт запланирован на ул. Старопортофранковской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Головковской;
- ул. Картамышевской;
- ул. Маршала Бабаджаняна;
- ул. Дальницкой.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Чубаевской;
- Фонтанской дороге.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:
- ул. Крымская;
- ул. Давида Ойстраха.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Фокус