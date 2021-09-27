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Ремонт дорог в Одессе: где идут работы в понедельник

Ремонт дорог в Одессе: где идут работы в понедельник

Сегодня, в понедельник, 27 сентября, в Одессе продолжается ремонт дорог во всех районах города.

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Как сообщают в управлении дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского. Также ведутся подготовительные работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, №№ 3, 5, 9, 56.

В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Химической.

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. Ал. Невского, 45 и ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, а также ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Текущий ремонт будет выполняться на проспекте Небесной Сотни, №№ 47-53.

В Суворовском районе текущий ремонт будет проводиться на ул. Наливной.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, где в Одессе сложно проехать из-за утренних пробок 27 сентября.

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Фото: Телеграм-канал Odessit

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Редакция ПРОФИЛЬ

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