Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать в среду, 28 апреля

Сегодня, в среду, 28 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города.
Как сообщает Управление дорожного хозяйства городского совета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского. Ведется капремонт ул. Преображенской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Разумовской;
- ул. Прохоровской.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- Люстдорфской дороге;
- ул. Академика Вильямса;
- ул. Тополевой;
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет идти по следующим улицам:
- Николаевская дорога;
- Балтская дорога;
- пр. Добровольского.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото Марии Котовой