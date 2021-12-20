Ремонт дорог в Одессе: адреса на 20 декабря

Сегодня, в понедельник, 20 декабря 2021 года, во всех районах Одессы продолжится ремонт дорог, предупреждает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

В Приморском районе идет капитальный ремонт ул. Преображенской, ведутся работы по капремонту территории по ул. Дворянский (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).

Подготовительные работы ведутся на тротуаре пр. Александровского (на участке от ул. Успенской до Старобазарного сквера), а также по адресам: ул. Старопортофранковская, 133 и ул. Раскидайловская, 45.

Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

В Малиновском районе начались подготовительные работы по капремонту ул. Шота Руставели и перекрестка Овидиопольской дороги и ул. Центральный аэропорт (с изменением организации дорожного движения).

Ведется капремонт по ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома №2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонт тротуара на ул. Пишенина.

Ремонт дорог в Киевском районе Одессы

В Киевском районе капитально ремонтируют ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).

Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

В Суворовском районе идет капремонт ул. Бехтерева и внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №30-38.

Продолжаются работы по устройству карманов для парковки транспортных средств на ул. Академика Воробьева, прилегающей к территории Городской клинической больницы №11.

В зависимости от погодных условий, план работ может быть изменен.