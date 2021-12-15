Новости Одессы и Одесской области

Ремонт дорог в Одессе: адреса на 15 декабря

Ремонт дорог в Одессе: адреса на 15 декабря

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ведутся работы по капремонту территории на ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).

Ремонт дорог в Приморском районе

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Подготовительные к капремонту работы проводятся на тротуаре просп. Александровского (на участке от ул. Успенской до Старобазарного сквера), а также по адресам:  ул. Старопортофранковская, 133 и ул. Раскидайловская, 45.

Ремонт дорог в Малиновском районе

В Малиновском районе начались подготовительные работы к капремонту ул. Шота Руставели и перекрёстка Овидиопольской дороги и ул. Центральный аэропорт (с изменением организации дорожного движения).

Ведётся капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонт тротуара на ул. Пишенина.

Ремонт дорог в Киевском районе

В Киевском районе капитально ремонтируют ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).

Ремонт дорог в Суворовском районе

В Суворовском районе проводится капремонт ул. Бехтерева и внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №№ 30-38.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

***

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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