Ремонт дорог в Одессе: адреса на 11 ноября

Где в Одессе стоит быть внимательным и по возможности объезжать места ремонта дорог 11 сентября 2021 года
Приморский район
В Приморском районе продолжается капитальный ремонт
- ул. Преображенской
- ул. Черняховского
Ведутся работы по капремонту тротуара на:
- ул. Пастера, 3, 5, 9, 56,
- ул. Троицкой, 49/51, ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта)
- ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).
Малиновский район
В Малиновском районе ведется:
- капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт)
- капремонт тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.
Киевский район
В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 45
- ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4,
- ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).
Продолжается капитальный ремонт на:
- ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни)
- ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова),
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге),
- ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).
Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Сиреневой.
В Суворовском районе начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №№30-38.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.