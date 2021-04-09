Ремонт дорог в Одессе 9 апреля: какие улицы лучше объезжать?

Одесский городской совет обнародовал список улиц, на которых сегодня, 9 апреля, будут вестись ремонтные работы.
Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим адресам:
- ул. Ришельевская;
- ул. Греческая;
- ул. Старопортофранковская;
- пр. Шевченко;
- ул. Академическая;
- спуск Олейника;
- пер. Мукачевский;
- ул. Осипова.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:
- Овидиопольская дорога;
- ул. Мельницкая;
- ул. Спартаковская;
- ул. Водопроводная;
- Люстдорфская дорога;
- пр. Адмиральский;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Космонавтов;
- Овидиопольский путепровод.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на улицах:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Космонавта Комарова;
- пр. Свободы /ул. М.Троицкого;
- ул. Отважных;
- ул. Архитекторская;
- ул. Ореховая;
- ул. Белорусская;
- пр. Ак. Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:
- ул. Балковская (от ул. Раскидайловской до ул. Старопортофранковской);
- ул. Черноморского казачества;
- Николаевская дорога;
- ул. Семена Палия;
- пр. Добровольского;
- ул. Краснослободская;
- ул. Слободская;
- ул. Хуторская;
- ул. Ак. Воробьева;
- ул. С. Ядова.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Телеграм-канал Odessit