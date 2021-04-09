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Ремонт дорог в Одессе 9 апреля: какие улицы лучше объезжать?

Ремонт дорог в Одессе 9 апреля: какие улицы лучше объезжать?

Одесский городской совет обнародовал список улиц, на которых сегодня, 9 апреля, будут вестись ремонтные работы.

Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.

Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим адресам:

  • ул. Ришельевская;
  • ул. Греческая;
  • ул. Старопортофранковская;
  • пр. Шевченко;
  • ул. Академическая;
  • спуск Олейника;
  • пер. Мукачевский;
  • ул. Осипова.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.

Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:

  • Овидиопольская дорога;
  • ул. Мельницкая;
  • ул. Спартаковская;
  • ул. Водопроводная;
  • Люстдорфская дорога;
  • пр. Адмиральский;
  • ул. Генерала Петрова;
  • ул. Космонавтов;
  • Овидиопольский путепровод.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.

Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на улицах:

  • пр. Небесной Сотни;
  • ул. Космонавта Комарова;
  • пр. Свободы /ул. М.Троицкого;
  • ул. Отважных;
  • ул. Архитекторская;
  • ул. Ореховая;
  • ул. Белорусская;
  • пр. Ак. Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:

  • ул. Балковская (от ул. Раскидайловской до ул. Старопортофранковской);
  • ул. Черноморского казачества;
  • Николаевская дорога;
  • ул. Семена Палия;
  • пр. Добровольского;
  • ул. Краснослободская;
  • ул. Слободская;
  • ул. Хуторская;
  • ул. Ак. Воробьева;
  • ул. С. Ядова.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Телеграм-канал Odessit

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