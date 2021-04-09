Ремонт дорог в Одессе 9 апреля: какие улицы лучше объезжать?

В Одессе хотят сделать круговым движение возле аэропорта – объявлен тендер Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту дороги и разработке схемы движения транспорта возле аэропорта, в связи с чем объявило соответствующий тендер. ПОДРОБНЕЕ