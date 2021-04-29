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Ремонт дорог в Одессе 29 апреля: где возможны заторы

Ремонт дорог в Одессе 29 апреля: где возможны заторы

Сегодня, в четверг, 29 апреля, в Одессе продолжат ремонтировать дороги на улицах города.

По информации Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского. Также ведется капремонт ул. Преображенской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.

Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:

  • ул. Маршала Малиновского;
  • ул. Прохоровской;
  • ул. Разумовской;
  • ул. Алексеевской;
  • ул. Степовой;
  • ул. Бабеля;
  • ул. Богдана Хмельницкого.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской.

Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

  • Люстдорфской дороге (от пл. Толбухина до ул. Космонавта Комарова);
  • пл. Толбухина.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет идти по следующим улицам:

  • Николаевская дорога;
  • Балтская дорога;
  • пр. Добровольского;
  • Южная дорога.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Автоновости

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