Ремонт дорог в Одессе 29 апреля: где возможны заторы

Сегодня, в четверг, 29 апреля, в Одессе продолжат ремонтировать дороги на улицах города.
По информации Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского. Также ведется капремонт ул. Преображенской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Прохоровской;
- ул. Разумовской;
- ул. Алексеевской;
- ул. Степовой;
- ул. Бабеля;
- ул. Богдана Хмельницкого.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- Люстдорфской дороге (от пл. Толбухина до ул. Космонавта Комарова);
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет идти по следующим улицам:
- Николаевская дорога;
- Балтская дорога;
- пр. Добровольского;
- Южная дорога.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Автоновости