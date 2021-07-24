Ремонт дорог в Одессе 24-25 июля: работы пройдут в 3-х районах

Сегодня и завтра, 24 и 25 июля, в Одессе продолжится ремонт дорог.
Как сообщает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета, дорожные работы запланированы в трех районах города.
В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт дорог запланирован на ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда).
В Малиновском районе текущий ремонт будет выполняться на ул. Нескучной.
В Суворовском районе ведется подготовка к капитальному ремонту территории возле Одесской общеобразовательной школы №44 по ул. Героев обороны Одессы, 36.
Текущий ремонт намечен на:
- ул. Луцкой;
- ул. Победы.
В данный план может внести свои коррективы погода.
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