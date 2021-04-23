Ремонт дорог в Одессе 23 апреля: где возможны пробки

В Одесской области стелют асфальт на “убитой” дороге в Раздельную (видео) В Одесской области ремонтируют семикилометровый участок дороги, которая соединят город Раздельная с трассой регионального значения Р-33 (проходит через винницкую и Одесскую области, от Винницы до КПП “Кучурган” на границе с Молдовой). ПОДРОБНЕЕ

Одесский Алексеевский сквер: благоустройство в разгаре (фоторепортаж) Старичок Алексеевский сквер на Молдаванке на сегодняшний день пребывает в разгаре благоустройства. Главное: к скверу уже снова можно подъехать на трамвае 12-го маршрута – по новым рельсам. ПОДРОБНЕЕ