Ремонт дорог в Одессе 23 апреля: где возможны пробки

Сегодня, в пятницу, 23 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог на ряде улиц.
По данным Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на:
- ул. Приморской;
- ул. Новосельского.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Академика Филатова;
- ул. Космонавтов.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Львовской;
- ул. Ромашковой;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Ак. Королева;
- ул. Дмитрия Донского;
- пер. Монастырском.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по таким улицам:
- ул. Черноморского казачества/Николаевская дорога;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Сергея Ядова;
- пер. Газовому.
В зависимости от погоды план работ может быть изменен.
Фото: Телеграм-канал «Одессит»