Ремонт дорог в Одессе 16 августа: работы продолжатся в 3-х районах

Сегодня, в понедельник, 16 августа, в Одессе продолжается ремонт дорог в трех районах города.
По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского. Также ведется капитальный ремонт тротуара по ул. Пастера,15.
В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на:
- ул. Нескучной;
- ул. Житомирской;
- ул. Улитина.
В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию Одесской общеобразовательной школы № 44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Ранее мы рассказывали, где в Одессе наблюдаются пробки утром понедельника 16 августа.