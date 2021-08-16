Ремонт дорог в Одессе 16 августа: работы продолжатся в 3-х районах

Одесса готовится к открытию кинофестиваля: центр уже закрыли для проезда Завтра, 14 августа, в Одессе откроется XII международный кинофестиваль (ОМКФ). В этой связи с раннего утра пятницы, 13 августа, некоторые центральные улицы города уже закрыты для проезда. ПОДРОБНЕЕ