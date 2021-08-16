Пробки в Одессе 16 августа: какие дороги «покраснели» утром понедельника?

По состоянию на утро понедельника, 16 августа, в Одессе наблюдаются традиционные утренние пробки на ряде ключевых дорожных развязок.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В частности, большой затор на въезде в город, возле Двух столбов. Пробки на Николаевской и Объездной дорогах, возле Пересыпского моста.

В центре города тянучки наблюдаются возле Привокзальной площади и на прилегающих улицах.

На Таирово «красный» проспект Глушко – на перекрестке с проспектов Небесной сотни и в сторону Черноморска.

Большие пробки на площади Толбухина и на прилегающих к ней улицах.

Имеют место заторы на улице Спартаковской на пересечении с улицей Кордонной.

Больше подробностей – на картах: