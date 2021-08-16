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Пробки в Одессе 16 августа: какие дороги «покраснели» утром понедельника?

Пробки в Одессе 16 августа: какие дороги «покраснели» утром понедельника?

По состоянию на утро понедельника, 16 августа, в Одессе наблюдаются традиционные утренние пробки на ряде ключевых дорожных развязок.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В частности, большой затор на въезде в город, возле Двух столбов. Пробки на Николаевской и Объездной дорогах, возле Пересыпского моста.

В центре города тянучки наблюдаются возле Привокзальной площади и на прилегающих улицах.

На Таирово «красный» проспект Глушко – на перекрестке с проспектов Небесной сотни и в сторону Черноморска.

Большие пробки на площади Толбухина и на прилегающих к ней улицах.

Имеют место заторы на улице Спартаковской на пересечении с улицей Кордонной.

Больше подробностей – на картах:

Пробки 16 августа, Два столба

Пробки 16 августа, Николаевская дорога

Пробки 16 августа, Объездная дорога

Пробки 16 августа, Пересыпский мост

Пробки 16 августа, центр

Пробки 16 августа, проспект Глушко

Пробки 16 августа, Толбухина

Пробки 16 августа, Спартаковская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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