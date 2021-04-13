Ремонт дорог в Одессе 13 апреля: какие улицы лучше объехать?

Сегодня, во вторник, 13 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города.
Как информирует управление дорожного хозяйства мэрии города, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на следующих улицах:
- ул. Ришельевская;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Маразлиевская;
- ул. Осипова;
- спуск Степана Олейника;
- пер. Мукачевский.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:
- ул. Спартаковская;
- ул. В. Стуса;
- пл. Деревянко;
- ул. Краснова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Космонавта Комарова;
- ул. Ореховой;
- пр. Свободы/ул. Н. Троицкого;
- Фонтанской дороге;
- пр. Ак. Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться по:
- ул. Балковской;
- ул. Черноморского казачества;
- Николаевской дороге;
- ул. Краснослободской;
- ул. Хуторской;
- ул. Ак. Воробьева;
- ул. С. Ядова.
План работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Фото: avtonovosti