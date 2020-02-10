Ремонт доріг напоготові: в Одеській області узгодили річний план щодо ремонту доріг

Про це повідомив радник прем’єр-міністра Юрій Голик у Facebook.

– В цьому році 3 млрд грн вже надійшли на рахунки Обласних Адміністрацій. Для того, щоб їх використовувати, згідно Закону, ОДА повинні затвердити в Укравтодорі переліки доріг для ремонту в цьому році, – зазначив Голик.

Згідно плану, лише 5 обладміністрацій вчасно здали річний план ремонту доріг: Дніпропетровська ОДА, Луганська ОДА, Одеська ОДА, Харківська ОДА, Хмельницька ОДА.

Відтепер і принцип ремонту доріг трохи змінили, Кабінет Міністрів і Укравтодор дали рекомендації як використовувати Дорожній Фонд правильно: ямковий ремонт тільки в крайніх випадках і тільки в рамках змісту доріг, не менше 80% Дорожнього Фонду повинно йти на капітальний і поточний-середній ремонти, в пріоритеті дороги до лікарень і опорним школам, дороги робити кілометрами, а не окремими ділянками.

Фото: tyachiv-rda.gov.ua

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