﻿ Реконструкция Софиевской: какие работы уже проводятся - Одесская Жизнь

Значительную часть улицы перекрыли, а ремонтные работы начали проводить только на небольшом участке.

Об этом сообщил наш корреспондент, который побывал на ул. Софиевской.

Как мы уже сообщали, 22 марта ул. Софиевскую перекрыли. Этот участок, от Преображенской до Ольгиевской, транспорт теперь объезжает по соседним улицам.

Спустя два дня неудобств для водителей и пассажиров, рабочие только начали подготовительные работы для последующего демонтажа трамвайных путей. Правда, только на одном участке: от Преображенской до Торговой. А ограждения закончили красить лишь вчера.

Кстати, о предупреждениях: дорожные знаки, информирующие о перекрытии, установлены. Но некоторые из них совершенно не видны водителям при повороте. Из-за чего им приходится разворачиваться уже возле самих ограждений и искать объездной путь.

Отметим также, что жителям данной улицы, у которых есть свои автомобили, приходится объезжать ограждения по тротуарам.

Некоторые прохожие, пользуясь случаем, переходят улицу не соблюдая сигналы светофоров, которые всё ещё работают и заставляют прохожих, по привычке, оглядываться по сторонам.