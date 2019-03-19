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Как транспорт будет объезжать перекрытую Софиевскую с 22 марта

Как транспорт будет объезжать перекрытую Софиевскую с 22 марта

Новая схема движения будет действовать чуть больше восьми месяцев. Как только ремонт закончат, будет восстановлено привычное движение транспорта.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», с 22 марта в Одессе из-за проведения ремонтных работ перекроют улицу Софиевскую.

Софиевская улица

В связи с этим изменится схема движения транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета и публикуют схемы временного движения транспорта. Транспорт частично отведут по улицам Елисаветинской, Ольгиевской, Торговой и Пастера.

Софиевская, схема объезда

Софиевская, схема объезда – маршрутки

Софиевская, схема объезда

Софиевская, схема объезда – трамвайные маршруты

Софиевская, схема объезда для автомобилей

В пресс-службе мэрии также добавили, что рабочие во время капремонта установят новые остановочные комплексы, перильное ограждение и антипарковочные столбики. А в завершение работ нанесут новую разметку, установят новые знаки и озеленят улицу.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

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