Новости Одессы и Одесской области

Река Дерибасовская и изумительная радуга: в Одессе прошел воскресный ливень (фото, видео)

Река Дерибасовская и изумительная радуга: в Одессе прошел воскресный ливень (фото, видео)

И вновь неутешительный прогноз синоптиков оправдался: сегодня днем, 28 мая, часть Одессы накрыл залповый ливень, и уже по «старой доброй» традиции часть города временно поплыла…

По информации одесской мэрии, сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению улиц Балковской, Приморской, Черноморского казачества и других.

После ливня в Одессе

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

Сейчас на городских улицах работает 22 единицы техники и 67 сотрудников КП «Городские дороги».

Ну, а одесситы (тоже по традиции) неперебой делятся в соцсетях фото- и видеозарисовками сегодняшней стихии.

А вы знали, что в нашем городе теперь есть река Дерибасовская?


И еще одна добрая традиция была замечена сегодня в Одессе: как водится, после мощного ливня природа порадовала горожан изумительной двойной радугой:

Радуга в Одессе после ливня

Фото с Телеграм-канала «Курс Одеса»

Напомним, подобную картину одесситы наблюдали несколько дней назад – тогда после ливня поплыл поселок Котовского.

Показательно, что южную часть Одессы, в частности, Таирова, как и в прошлый раз ливень не затронул.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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