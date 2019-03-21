﻿ Развитие Молдаванки: что предлагают в детальном плане территории? - Одесская Жизнь

Управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета вынесло на общественное обсуждение проект изменения детального плана территории в пределах улиц Степовой, Дальницкой, Балковской, Бабеля и Михайловской площади.
За основу взят проект, выполненный компанией «Мастер-групп» бывшего главного архитектора Одессы Николая Базана.
Изменения в детальный план территории предлагаются незначительные. Однако перспектива развития этого участка города выглядит масштабно. На улицах улиц Степовой, Дальницкой, Балковской, Бабеля, и в районе Михайловской площади предлагается снести три старых квартала. Вместо них хотят построить новые жилые здания, в том числе в 12, 16 и 18 этажей. В каждом из них будут подсобно-офисные помещения и подземные паркинги.
Также на этой территории планируется:
- реконструкция здания областной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо и регби;
- строительство двух детских садов на 380 мест (на Степовой, между Балковской и Головковской);
- строительство 3-этажной общеобразовательной школы на 1320 мест;
- строительство амбулаторий семейной медицины;
- комплексное благоустройство территории.
Корректировки плана предполагают сохранение трехэтажного дома №10 на улице Степовой.
Предложения и замечания к этому плану будут принимать в Управление архитектуры и градостроительства. Обращаться можно до 15 апреля по адресу:
- г. Одесса, ул. Гоголя, 10, тел: (048) 723-07-35, (048) 723-05-05, (048) 723-04-02.
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