﻿ Развитие Молдаванки: что предлагают в детальном плане территории? - Одесская Жизнь

Управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета вынесло на общественное обсуждение проект изменения детального плана территории в пределах улиц Степовой, Дальницкой, Балковской, Бабеля и Михайловской площади.

За основу взят проект, выполненный компанией «Мастер-групп» бывшего главного архитектора Одессы Николая Базана.

Изменения в детальный план территории предлагаются незначительные. Однако перспектива развития этого участка города выглядит масштабно. На улицах улиц Степовой, Дальницкой, Балковской, Бабеля, и в районе Михайловской площади предлагается снести три старых квартала. Вместо них хотят построить новые жилые здания, в том числе в 12, 16 и 18 этажей. В каждом из них будут подсобно-офисные помещения и подземные паркинги.

Также на этой территории планируется:

реконструкция здания областной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо и регби;

строительство двух детских садов на 380 мест (на Степовой, между Балковской и Головковской);

строительство 3-этажной общеобразовательной школы на 1320 мест;

строительство амбулаторий семейной медицины;

комплексное благоустройство территории.

Корректировки плана предполагают сохранение трехэтажного дома №10 на улице Степовой.

Предложения и замечания к этому плану будут принимать в Управление архитектуры и градостроительства. Обращаться можно до 15 апреля по адресу: