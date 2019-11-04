Разведывательный корабль “Лагуна” будут достраивать в Одессе

Средний разведывательный корабль «Лагуна» будет достроен в Одессе на предприятии «Судоверфь Украина».

Как сообщает “Украинский милитарный портал”, корабль строится предприятием «Кузница на Рыбацком» (Киев), а его спуск на воду прошел 23 апреля.

Відео спуску середнього розвідувального для ВМС ЗС України корабля 23 квітня 2019-го року у Києві на підприємстві "Кузня на Рибальському"Всі деталі цієї події: https://mil.in.ua/popovnennya-dlya-vms-ukrayiny-na-vodu-spuskayut-novyj-korabel/#ВМСУкраїни #Суднобудування Gepostet von MIL.IN.UA am Mittwoch, 24. April 2019

Площади предприятия «Судоверфь Украина» будут использоваться «Кузницей на Рыбацком» для достройки корабля, чтобы установить различные антенны, например, станцию радиотехнической разведки «Мельхиор».

Это невозможно сделать на базе киевского предприятия из-за необходимости дальнейшего перехода по Днепру, который ограничивает высоту судов из-за наличия мостов.

«Судоверфь Украина» занимается изготовлением металлоконструкций, выполняет отдельные заказы промышленного характера.

Фото: Владимир Трофимов

Видео: mil.in.ua