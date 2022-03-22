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«Огневых точек» в школах и больницах Одессы нет – это российский фейк

«Огневых точек» в школах и больницах Одессы нет – это российский фейк

Сейчас российские телеграм-каналы и СМИ распространяют ложную информацию о том, что в Одессе и Чернигове украинские силы обороны устраивают огневые точки в школах и больницах. Это неправда

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Очередной российский фейк опровергли в Одесской областной военной администрации (ОВА).

«Обращаем Ваше внимание на то, что сейчас в некоторых телеграмм-каналах, распространяющих вражескую информационную пропаганду и особенно в российских средствах массовой информации, распространяется фейковая выписка из Распоряжения №101 от 16.03.22 Начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

Начальник Одесской ОВА его не выдавал и не подписывал!», — сказано в сообщении ОВА.

Там пояснили, что все официальные распоряжения публикуются на нашем официальном сайте и о них сообщается на официальной странице Одесской ОВА в фейсбуке.

Эта же информация, о том, что украинские военные силы размещаются в школах и больницах, создана и распространяется русским противником силами собственных подразделений информационно-психологических операций (ИПСО).

Подобные попытки создания фейковых новостей ставят своей цель сеять панику и сломать сопротивление украинцев российским агрессорам и оккупантам.

В ОВА просят украинцев пользоваться только проверенными источниками информации и не верить фейковым новостям враждебных российских СМИ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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