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Разъяснения по комендантскому часу 9 мая в Одессе

Разъяснения по комендантскому часу 9 мая в Одессе

С 22:00 8 мая по 05:00 10 мая в Одессе действует продленный комендантский час. Это означает, что весь день 9 мая запрещено выходить на улицу из своих жилищ.

В Одесской областной военной администрации дали разъяснения по основным вопросам, связанным таким продолжительным комендантским часом.

❓РАБОТА ТРАНСПОРТА

  • 9 мая будет остановлена ​​работа железнодорожного вокзала Одессы и автостанций и автовокзалов, расположенных на территории Одессы и Одесской области;
  • Не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты на территории Одесской области;
  • В городе Одесса будет обеспечено дежурство подвижного состава КП «Одесгорэлектротранс» на основных маршрутах города;
  • Перемещение пешком, общественным и личным транспортом – ограничивается и разрешается только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (направления на лечение, командировочные удостоверения, удостоверения работника предприятия непрерывного цикла и т.п.).

❓РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

  • Без изменений в городе Одесса и Одесской области будут работать предприятия и организации критической инфраструктуры – скорая помощь, ГСЧС и т.д;
  • Больницы и аптеки работают в штатном режиме;
  • Запрещается работа и посещение рынков, заведений общепита, кафе, ресторанов, торгово-развлекательных (развлекательных) заведений, парков отдыха, спортивных заведений, магазинов, торговых точек и АЗС;
  • Разрешается проведение весенних полевых работ, выгул и выпас домашних животных и скота (при наличии не более трех сопровождающих людей), а также разрешено перемещение для обеспечения мероприятий по обеспечению пищей и лечению животных.

Проведение запланированных погребений и связанных с ними ритуальных мероприятий разрешается при наличии минимально необходимого количества присутствующих (близкие родственники и друзья).

🐕‍🦺 Выгул собак разрешается вблизи дома, не удаляясь от места жительства, с максимально коротким временем прогулки. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

‼️Еще раз подчеркиваем комендантский час введен на территории города Одесса и Одесской области с 22 часов 00 минут 8 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 10 мая 2022 года.

Одесская областная военная администрация обращается с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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