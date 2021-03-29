Разбойное нападение на инженера в Одессе: полиция задержала подозреваемых с частью награбленного

В Одессе задержали двоих парней, которые подозреваются в том, что с оружием напали на главного инженера строительной фирмы и отобрали у него полмиллиона гривен.

Напомним, на мужчину напали днем 27 марта и тяжело ранили его из пистолета в голову. Подозреваемыми оказались одесситы 30-ти и 20-ти лет. У них изъяли 164 тысячи гривен. Где остальные деньги из сумки жертвы, пока не ясно, пишет “Думская” со ссылкой на источник в полиции.

Подозреваемые признались в совершении преступления.