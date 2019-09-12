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Новости Одессы и Одесской области

Разбираться в одесских новостроях стало проще: появилась онлайн-карта с проверкой документов застройщика

Разбираться в одесских новостроях стало проще: появилась онлайн-карта с проверкой документов застройщика

Проект Redwall направлен на то, чтобы помочь жителям Одессы в поиске жилья в новостроях.

Основатель проекта Redwall, одессит Сергей Пятницкий анонсировал специально разработанную онлайн-карту. На своей странице в Facebook он сообщил, что оценивают жилые комплексы по трем критериям:

  • наличие документов на строительство;
  • наличие документов на землю и целевое назначение земли;
  • сроки строительства от изначально заявленных.

Кликая на маркер на карте, можно увидеть, каким критериям соответствует дом.

Наличие документов разработчики карты запрашивали у застройщиков. Кроме того, специалисты занимаются анализом сайтов фирм, где последние указывают сроки и переносы этих же сроков. Соответственно, на карте будет указано, переносились ли сроки, какие документы есть на участок земли, надежность новостроя и прочее.

Карта всё ещё обновляется и дополняется новой информацией.

 

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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