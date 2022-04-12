Расписание регулярных и эвакуационных рейсов с Одесского ЖД вокзала

12 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 7 регулярных и два эвакуационных рейса.
Об этом сказано в сообщении Одесского городского совета.
Сегодня, 12 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #26 Одесса — Рахов — 14:15
- 2.#78 Одесса — Ковель — 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр — 21:56
- 6.#106 Одесса-Киев -22:03
- 7.#8 Одесса-Харьков — 22:25
Эвакуационные:
- #238 Одесса — Ужгород — 22:32
- #136 Одесса — Черновцы-20:49
Проезд в эвакуационных поездах бесплатный. Предпочтение отдается женщинам, несовершеннолетним, мужчинам старше 60 лет.