Расписание регулярных и эвакуационных рейсов с Одесского ЖД вокзала

Какие поезда отправятся из Одессы 11 апреля? Сегодня, в понедельник, 11 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться 8 поездов, в том числе один эвакуационный в Ужгород. ПОДРОБНЕЕ

В Украине продлили срок действия ковид-сертификатов C 5 апреля 2022 года COVID-сертификаты в ДИИ имеют новый срок отображения. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ приняло решение не удалять из Действия цифровой сертификат о вакцинации против СOVID-19 в течение 545 дней с даты прививки. ПОДРОБНЕЕ