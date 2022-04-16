Расписание эвакуационных и регулярных поездов с Одесского ЖД вокзала 16 апреля

С улицы Дерибасовской убрали противотанковые ежи и баррикады Недавно в Одессе начали убирать оборонительные конструкции и сооружения с центральных улиц города. Первой довоенный вид вернули Дерибасовской. ПОДРОБНЕЕ

В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск в Украине Вооруженные силы Украины продолжают героическое сопротивление армии вторжения россии. Каждый день оккупанты теряют сотни человек личного состава, десятки единиц боевой техники, включая танки, самолеты и даже флагман черноморского флота рф. ПОДРОБНЕЕ