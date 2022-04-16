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Расписание эвакуационных и регулярных поездов с Одесского ЖД вокзала 16 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных поездов с Одесского ЖД вокзала 16 апреля

Как сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета, сегодня, 16 апреля с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

Регулярные:

  1. №26 Одесса — Рахов — 14:15
  2. №78 Одесса – Ковель – 18:13
  3. №36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
  4. №12 Одесса – Львов – 21:31
  5. №54 Одесса-Днепр- 21:56
  6. №106 Одесса-Киев -22:03
  7. №8 Одесса-Харьков — 22:25

Эвакуационные:*

  1. 🚂238 Одесса — Ужгород — 22:32
  2. 🚂136 Одесса — Черновцы- 20:49

*Проезд на эвакуационном поезде бесплатный. Предпочтение отдается женщинам, детям и мужчинам старше 60 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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