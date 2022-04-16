Расписание эвакуационных и регулярных поездов с Одесского ЖД вокзала 16 апреля

Как сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета, сегодня, 16 апреля с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
Регулярные:
- №26 Одесса — Рахов — 14:15
- №78 Одесса – Ковель – 18:13
- №36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- №12 Одесса – Львов – 21:31
- №54 Одесса-Днепр- 21:56
- №106 Одесса-Киев -22:03
- №8 Одесса-Харьков — 22:25
Эвакуационные:*
- 🚂238 Одесса — Ужгород — 22:32
- 🚂136 Одесса — Черновцы- 20:49
*Проезд на эвакуационном поезде бесплатный. Предпочтение отдается женщинам, детям и мужчинам старше 60 лет.